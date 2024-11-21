بعد قرارها باعتقال نتنياهو.. 4 وزراء بحكومة الاحتلال يهاجمون الجنائية الدولية

أعلن وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، دعمهم لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت الصادر بحقهم قرار اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بسبب اتهامهم بارتكاب جرائم حرب في غزة.

مهاجمة المحكمة

بدوره قال وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، عبر «تويتر»: «قرار الجنائية الدولية معاد للسامية ونقطة انحطاط في تاريخ المحكمة»، فيما قال رئيس كتلة الديمقراطيين «العمل وميرتس» يائير جولان عبر تويتر: «قرار مخزٍ لمحكمة العدل الدولية في لاهاي.. كان لإسرائيل وسيكون لها دائمًا الحق في الدفاع عن نفسها ضد عدونا».

فيما غّرد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير على تويتر قائلا: «المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تثبت مرة أخرى أنها معادية للسامية بكل معنى الكلمة.. هذا هو جنون النظام الكلي، أنا أؤيد رئيس الوزراء في الحرب»، فيما أشار وزير التعليم الإسرائيلي يوآف كيش من حزب الليكود إلى أن قرار المحكمة الجنائية غير مسبوق.

قرار الجنائية الدولية

واستندت العدل الدولية في حيثياتها بأن ثمة أسباب منطقية تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت أشرفا على هجمات ضد المدنيين، وتشمل الجرائم المنسوبة لنتنياهو وجالانت استخدام الجوع سلاحًا، وتم توجيه تهم لنتياهو وجالانت بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.