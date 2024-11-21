ردود فعل أوروبية على قرار «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو: التنفيذ ملزم

في أول تفاعل من وزراء دول الاتحاد الأوروبي، تجاه قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خرجت بيانات رسمية من دول هولندا وفرنسا ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي.

اعتقال نتنياهو

وعلق وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب على القرار قائلا بحسب موقع «فرانس 24»: «سنعتقل نتنياهو إذا وطأت قدمه الأراضي الهولندية؛ تنفيذاً لأمر الجنائية الدولية».

فيما قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن أمر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت ليس سياسيًا ويجب احترام قرار المحكمة وتنفيذه وهو ملزم ويجب أن يحترم وينفذ من قبل جميع الدول والشركاء في المحكمة.

بدورها أصدرت الخارجية الفرنسية بيانات أشارت فيه إلى أن «رد فعل باريس على أمر محكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو سيكون متوافقًا مع مبادئ المحكمة»، وفي إسبانيا بدأ ناشطون إضرابا واسعا عن الطعام تنديداً باستمرار الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

قرار الجنائية الدولية

واستندت الجنائية الدولية في حيثياتها على الحكم الصادر صباح اليوم الخميس بأن ثمة أسباب منطقية تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات ضد المدنيين، الجرائم المنسوبة لنتنياهو وغالانت تشمل استخدام الجوع سلاحًا، وتم توجيه تهم لنتياهو وغالانت بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

استمرار الحرب على غزة ولبنان

وتدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ 410، وسط استشهاد وإصابة أكثر من 150 ألف شخص أغلبهم من الأطفال والسيدات، فيما توسعت الحرب لتشمل جنوب لبنان منذ الثامن من أكتوبر 2023، اغتالت إسرائيل الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله الجمعة الـ27 من سبتمبر الماضي، ثم اغتالت يحيى السنوار يوم 17 أكتوبر الماضي.