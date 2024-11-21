مسؤول غربي ينفي إطلاق موسكو صاروخا على أوكرانيا.. وعقوبات أمريكية جديدة ضد روسيا

أكد مسؤول غربي لوكالة رويترز، أن روسيا لم تطلق صاروخا عابرا للقارات ضد أوكرانيا اليوم، حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وفي سياق متصل، أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على نحو 50 مصرفا روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية، أن واشنطن فرضت عقوبات جديدة على بنك جازبروم الروسي.