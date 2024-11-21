محافظ السويس: دراسة لإقامة أسواق في 5 أحياء لتوفير السلع بأسعار مخفضة

قال اللواء طارق الشاذلي محافظ السويس، إنه كلف رؤساء الأحياء بعمل دراسة لإقامة أسواق ومنافذ بيع دائمة بالأحياء الخمسة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة ومناسبة.

وأضاف محافظ السويس خلال لقائه رؤساء الأحياء اليوم الخميس، إنه يجري إنشاء الأسواق بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الصحة والطب البيطري لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وتوفير سلع غذائية متنوعة بأسعار مخفضة.

محافظ السويس يناقش موقف المشروعات

وبحسب بيان صحفي، عقد محافظ السويس اليوم اجتماعًا لرؤساء الأحياء ومديري المديريات والإدارات، لمناقشة العمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد محافظ السويس على ضرورة رفع معدلات الأداء الخاصة بملفات تقنين الأوضاع لأراضي الدولة و التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على حقوق الدولة والمواطن والعمل على المتابعة المستمرة من مسئولي الأحياء لمنع التعديات على الأراضي وإيقاف البناء المخالف وتحويل المخالفين لجهات التحقيق.

ووجه المحافظ بسرعة إنجاز أعمال التطوير بالمنطقة المحيطة بمستشفى الجراحات الدقيقة، استعدادًا لافتتاحها ودخولها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل