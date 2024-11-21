واشنطن ترفض مذكرة اعتقال نتنياهو.. وأيرلندا تدعم «الجنائية الدولية»

تواصلت ردود الفعل الدولية بشأن إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يوآف نتنياهو ووزير دفاعه المُقال يوآف جالانت، إذ قال المتحدث باسم البيت الأبيض إن واشنطن ترفض تماما هذه المذكرة، حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

أيرلندا تدعم المحكمة

في المقابل، أكد وزير خارجية أيرلندا، مايكل مارتن، تأييد بلاده «الجنائية الدولية» بقوة، ودعا لاحترام استقلاليتها ونزاهتها من قبل جميع دول العالم وعدم القيام بأي محاولة لتقويضها.

حزب الله يقصف تجمعا لجيش الاحتلال

وفي سياق متصل، أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأن حزب الله قصف برشقة صاروخية تجمعا لقوات الاحتلال في قاعدة عين زيتيم.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صافرات الإنذار تدوي في كريات شمونة ومرجليوت بالجليل الأعلى، حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.