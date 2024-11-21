عمرو سعد: لا يجرؤ أحد على تقديم أعمالي.. وأرفض أدوارا كثيرة لهذا السبب

تحدث الفنان عمرو سعد، خلال ندوته الفنية المقامة ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45، عن السبب وراء قلة أعماله الفنية، واعتذاره عن بعض الأعمال.

عمرو سعد: مش عايز حد يتفرج عليا ويحس إني حد تاني

قال عمرو سعد: «مش عايز حد يتفرج عليا ويحس إني حد تاني، علشان كدا كنت برفض أعمال كتير، وهتلاقوا أعمالي قليلة، لأني بختار أدوار معينة، ميعملهاش غيري، مفيش دور عملته حد يجرؤ إنه يقول ممكن حد تاني يعمله».

وتابع: «بقيت أقرا في كل حاجة، وأقعد مع فنانين كبار وأنا في سن صغيرة لسه، زي نور الشريف وعادل إمام، أنا مدين للاحتياج المادي، لأنه يخلق تطوير طرق بديلة للاستمتاع، بقيت أعمل كدا لأن كان عندي إصرار أكون مؤثر، وأحقق قراري، وكان عقلي جاهز شوية إني أشتغل ممثل».

عمرو سعد: إيديا كانت بتتاكل من الأسمنت

كشف الفنان عمرو سعد، أنه عمل صنايعي من قبل، قائلا: «إيديا كانت بتتاكل من الأسمنت، وعرفت ازاي المهندس بيشوف الصنايعي من زاوية واحدة، فربنا أنعم عليا من زوايا مختلفة، أشوف إحساس الشقيان، وزاوية الراجل اللي بيبص باستعلاء، كنت عامل زي العدسة وأنا صغير، قدرتي على الملاحظة ساعدتني أكون ممثل، وخجلي اللي بعتذر عنه اللي خلي بعض الناس تفتكرني مغرور».