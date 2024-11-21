عمرو سعد: أعتذر عن هروبي من الإعلام.. «كنت خجول»

تحدث الفنان عمرو سعد خلال ندوته المقامة الآن ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45 عن علاقته بالإعلام، وتوجه بالاعتذار.

عمرو سعد يتحدث عن سبب ابتعاده عن الإعلام

قال عمرو سعد إنه اكتشف أن الفنان لا بد أن يكون له رصيد في الاعلام، موضحا: «أنا بجد بعتذر، كنت خجول ومبعرفش أتعامل معاه، وكنت ببقي خايف، ففكروني مغرور، مؤخرا نضجت كفاية، محتاج أتكلم ومحتاج أظهر».

وتابع الفنان عمرو سعد حديثه عن بداياته، قائلا: «مكنش فيه مجال الشباب خالص مفيش حاجة اسمها ممثل عنده 22 سنة، وكانت الصناعة قاسية جدا المجتمع مش عايز يدي فرصة للصغيرين، إلا مكتب واحد في وسط البلد، وطلع ناس كتير زي هاني سلامة وخالد النبوي وشوفتهم في أعمال انبهرت وقتها».