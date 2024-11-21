«القومي للطفولة» يكرم الفائزين بمسابقة «مصر في عيون أطفالها»

كرّم المجلس القومي للطفولة والأمومة، خلال احتفالية اليوم العالمي للطفل التي ينظمها بالتعاون مع يونسيف، الأطفال الفائزين في مسابقة «مصر في عيون أطفالها»، والتي أطلقتها وزارة الثقافة من خلال المركز القومي لثقافة الطفل التابع للمجلس الأعلى للثقافة، ضمن مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان».

استكشاف رؤية الأطفال لوطنهم

وتسعى مسابقة «مصر في عيون أطفالها»، لاستكشاف رؤية الأطفال لوطنهم، وكيف يعبرون عن حبهم لمصر من خلال لوحاتهم، كلماتهم وأفكارهم، حيث يرى الأطفال المستقبل ببراءة وصدق، وفي رسوماتهم وأعمالهم يظهر الإبداع والتفاؤل الذي يحملونه لهذا الوطن، كما تهدف المسابقة إلى تنمية روح الانتماء لدى الأطفال، وتنمية وعي الأطفال بحضارة مصر وتاريخها وتشجيعهم على التعرف على تاريخ مصر العظيم، ويشارك في المسابقة الأطفال من جميع المحافظات بجمهورية مصر العربية.

تصميم شعار جديد للمجلس القومي للطفولة والأمومة

وتنقسم المسابقة إلى ثلاثة مجالات، الأول الابتكار والتصميم ويتضمن تصميم شعار جديد للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وتصميم وابتكار شخصيات كرتونية متمثلة في ولد وبنت لتمثل حماية ونجدة الطفل، والمجال الثاني كتابة المقال حيث يكتب الطفل مقالاً موجه للكبار وأصحاب القرار عما يريد أن يتحقق في المستقبل للأطفال، والمجال الثالث رسم لوحة عن مصر في عيون أطفالها وما يريدون أن يتحقق في المستقبل.

جاء ذلك بحضور الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ناتلي ماير، القائم بأعمال ممثل يونسيف مصر، النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، وصفاء أبو السعود، والفنان أحمد حلمي.