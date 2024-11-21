طريقة الاشتراك في مهرجان إبداع الموسم الـ13 لطلاب الجامعات.. بالخطوات

فرصة للموهوبين تمنحها وزارة الشباب والرياضة لطلاب الجامعات لتنمية مواهبهم والحصول على دعم مادي من خلال جائزة نختلف قيمتها المادية والأدبية وفقا للمراكز التي يحصل عليها المتسابق والفرع الذي يرغب الاشتراك فيه، وذلك عن طريق الاشتراك في مهرجان إبداع الموسم الـ13.

مهرجان إبداع 2024 الموسم الـ13

مهرجان إبداع 2024 الذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة، في موسمه الـ13، هدفه اكتشاف مواهب طلاب الجامعات وتحقيق أحلامهم والفوز بجوائز مالية، وحددت الوزارة خطوات الاشتراك في المهرجان للراغبين، وتأتي هذه الخطوات على النحو التالي:

خطوات الاشتراك في مهرجان إبداع

ويمكن لطلاب الجامعات والمعاهد والأكاديميات الحكومية والخاصة والأهلية الاشتراك في مهرجان ابداع 13، من خلال اتباع الخطوات التالية:

1- يقوم الطلاب بالاطلاع على شروط المهرجان من خلال رابط النشرة التفصيلية للمهرجان، حيث توجد شروط محددة للاشتراك في مهرجان ابداع وهي خاصة بكل فرع على حدة، ويمكن للراغبين في الاشتراك في أي فرع منها معرفة شروطه والتقديم على هذا الأساس.

2- يتوجه الطالب إلى رعاية الطلاب بـ (الجامعة - المعهد - الأكاديمية) لتسليم المستندات المطلوبة ورابط العمل الفني أو الأدبي أو العلمي.

3- يقوم مسئول رعاية طلاب (الجامعة - المعهد - الأكاديمية) بالتواصل مع وزارة الشباب والرياضة لاستلام رابط المشاركة بالمهرجان والرقم السري.

4- يقوم مسئول رعاية طلاب (الجامعة - المعهد - الأكاديمية) بتجميع المستندات وروابط الأعمال الفنية والأدبية والعلمية من جميع الطلاب لإدخال بيانات المشاركين في كل مجال لتحميلها على موقع المهرجان.

مجالات مهرجان إبداع

وتقدم وزارة الشباب والرياضة مهرجان إبداع بشكل سنوى، وهو عبارة عن مسابقة ثقافية لتنمية مواهب طلاب الجامعات، وتقام في مجالات الشعر والغناء والتمثيل والإنشاد الديني والمراسل التليفزيوني، والفنون التشكيلية والفنون الشعبية، والمبادرات المجتمعية وتكنولوجيا الابتكار، بالإضافة إلى مسابقة الطالب المثالي، ومجالات أخرى.