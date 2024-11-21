مدير الجامع الأزهر يتفقد سير الدراسة برواق القرآن الكريم بالغربية

قام الدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، مدير الجامع الأزهر بزيارة تفقدية لرواق القرآن الكريم في محافظة الغربية في سياق متابعة سير الدراسة في مختلف فروع الرواق الأزهري وتقييم أداء الدارسين في حفظ وتلاوة القرآن الكريم، في إطار جهوده المستمرة لدعم تحفيظ القرآن الكريم.

تعليم القرآن الكريم

أبدى مدير الجامع الأزهر إعجابه الكبير بمستوى الأداء الذي أظهره الدارسون، مشيدًا بحماسهم واجتهادهم في حفظ وتلاوة آيات الله. كما أوصى بانتهاج طريقة المصحف المعلم، التي تعتبر من الأساليب الفعالة في تعليم القرآن الكريم.

وأوضح أن هذه الطريقة تسهم في ضمان تحقيق نتائج جيدة في الحفظ والتلاوة والتجويد، حيث تتيح للدارسين القدرة على فهم معاني الكلمات وطرق النطق الصحيحة.

والتقى مدير الجامع الأزهر بعدد من المحفظين برواق القرآن الكريم، حيث ناقش معهم التحديات التي تواجه العملية التعليمية والسبل الممكنة لتطويرها.

وأكد على أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في الاستماع إلى أئمة التلاوة وجهابذة علوم القراءات والتجويد، أمثال الشيخ الحصري والمنشاوي، واستخدام التطبيقات التعليمية والبرامج الرقمية لتعزيز تجربة الحفظ وتحسين مهاراتهم.

توفير المقارئ المستمرة

كما شدد مدير الجامع الأزهر على ضرورة تقديم الدعم المستمر للدارسين، سواء من خلال توفير الموارد التعليمية المناسبة وتوفير المقارئ المستمرة، أو من خلال تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية للمعلمين، مما يسهم في تحسين جودة التعليم القرآني.