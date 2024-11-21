جمعية الأورمان تنفذ أنشطة تنموية في 3 محافظات ضمن مبادرة «إيد واحدة»

نفذت جمعية الأورمان مجموعة من الأنشطة التنموية والاجتماعية في عدة محافظات الفيوم، المنيا، والغربية، بهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية وتحسين مستوى وجودة الحياة للمواطنين، وذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وفي إطار مبادرة «إيد واحدة».

أنشطة التحالف الوطني في مبادرة إيد واحدة

في محافظة الفيوم، نظمت الجمعية قافلة طبية استهدفت عددًا من القرى، وقدمت خدمات صحية متنوعة للمواطنين، أسهم في التخفيف من معاناة المرضى وتوفير الرعاية الطبية اللازمة.

أما في محافظة المنيا، ركزت الجمعية جهودها على التمكين الاقتصادي، حيث تم تسليم أكشاك للأسر المستحقة في عدد من القرى.

دعم الأسر لتحسين مستوى دخلها

ويأتي هذا النشاط في إطار دعم الأسر لتحسين مستوى دخلها وخلق فرص عمل جديدة.وفي محافظة الغربية، أطلقت الجمعية قافلة طبية شملت عدة قرى، قدمت من خلالها خدمات صحية متكاملة، ما ساعد في تلبية احتياجات المرضى وتعزيز الخدمات الصحية بالمناطق الأكثر احتياجًا.

تأتي هذه الأنشطة ضمن جهود تنفيذ حملة «ايد واحدة» والتي تهدف إلى تحقيق الأهداف التالية وتقدم الدعم الغذائي والرعاية الصحية للأسر الأولى بالرعاية وتحسين مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة لتعزيز التكامل المجتمعي والتماسك المجتمعي.