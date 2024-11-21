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الرئيس السيسي خلال لقائه قادة القوات المسلحة: «قدراتنا لا تغرنا»

كتب:

محمد مجدي
07:56 م | الخميس 21 نوفمبر 2024
الرئيس يجتمع بعدد من قادة القوات المسلحة بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة

الرئيس يجتمع بعدد من قادة القوات المسلحة بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، أحد رجال القوات البحرية المشاركين في اجتماعه مع قادة القوات المسلحة بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم، بالحفاظ على القدرات المتنامية والمتزايدة التي بنتها قواتنا البحرية خلال السنوات العشر الماضية، موضحًا أن مصر لا تزال مستمرة في زيادة قدراتها القتالية، حفاظًا على الأمن القومي المصري.

جاء ذلك خلال إدارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحديث مع العميد بحري أركان حرب أحمد المصري، أحد رجال القوات البحرية المشاركين في اللقاء.

وقال «المصري» للرئيس عبدالفتاح السيسي: «اطمئن سيادتك بأن القوات البحرية أحد الدروع لمصر»، ليرد الرئيس: «في مقابل الطمأنة.. أقول أوعى تغرك حاجتك وقدرتك، وتخليك تأخد قرار تضيع بيه اللي عملته كله، واللي جبته».

وأضاف الرئيس: «اللي جبته جبناه في 10 سنين، وبندور على اللي مش موجود».

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.