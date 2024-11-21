مسؤول أمريكي: إطلاق الصاروخ الروسي كان يهدف لإرهاب أوكرانيا

قال مسؤول أمريكي، إن إطلاق الصاروخ الروسي، كان يهدف لإرهاب أوكرانيا ولا يشكل نقطة فارقة في الصراع، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وأضاف: «الولايات المتحدة أطلعت أوكرانيا وحلفاءها المقربين في الأيام الأخيرة، باحتمال استخدام روسيا لهذا السلاح لمساعدتهم على الاستعداد، ومن المحتمل أن روسيا لا تمتلك سوى عدد قليل من الصواريخ الباليستية التجريبية متوسطة المدى، التي استخدمت في ضربة الخميس».

وقال الرئيس الروسي بوتين إن روسيا أطلقت صاروخا باليستيا فرط صوتي على أوكرانيا.

وقالت الأمم المتحدة إن استخدام صاروخ روسي جديد في أوكرانيا مثير للقلق.