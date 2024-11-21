أرباح كرستيانو رونالدو من اليوتيوب بعد أشهر من إطلاقها.. رقم ضخم

حطمت قناة نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو التي أطلق عليها اسم «UR Cristiano» كل المقاييس، في فترة قصيرة منذ وقت تدشينها، إذ تخطت حاجز 588 مليون مشاهدة، ويقدم من خلالها محتوى رياضي يبرز فيه مشوار حياته، ليبقى السؤال الذي يشغل بال الكثيرون كم بلغت أرباح كريستيانو رونالدو من اليوتيوب.

ونعرض في السطور التالية أرباحًا تقريبية لقناة رونالدو وفقًا لموقع «socialblade».

كم بلغت أرباح كريستيانو رونالدو من اليوتيوب

بلغ متوسط أرباح قناة «UR Cristiano» والذي يتراوح بين 8.2 و 131 ألف دولار شهريًا، أي ما يعادل حوالي 400 ألف جنيه مصري إلى 6.5 مليونًا.

وترواح متوسط أرباحها السنوية بين 98.2 ألف دولار، و 1.6 مليون دولار، أي ما يعادل 4.8 مليون جنيه مصري، إلى 79.4 مليون جنيه مصري.

يذكر أن قناة اللاعب العالمي كريستيانو رونالدو تخطت حاجز 14 مليون مشترك في أول 24 ساعة، فلم يكن غريبًا حصول اللاعب العالمي على درع الـ100 ألف، ويدفع موقع اليوتيوب 6 دولارات لكل 1000 مشاهدة وذلك بحسب صحيفة ماركا الإسبانية.

تدشين قناة رونالدو على اليوتيوب

في وقت سابق نشر اللاعب العالمي كريستيانو رونالدو عبر حساباته المختلفة على منصات التواصل الإجتماعي، معلنًا عن بداية تجربة جديدة في حياته، قائلًا: «انتهى الانتظار، وصلت قناتي على يوتيوب، أصبحت هنا أخيرًا، اشترك وانضم إليّ في هذه الرحلة الجديدة»، ولم يمر سوى ساعتين على هذا «البوست» ليبدأ في نشر أول فيديو له.

وبلغ عدد الأعضاء المشاركين في هذه القناة على اليوتيوب 67.5 مليون، نظرًا للشهرة الكبيرة التي يحظى بها اللاعب العالمي كريستيانو رونالدو.

ظهور كريستيانو رونالدو مع اليوتيوبر مستر بيست

وظهر اللاعب العالمي كريستيانو رونالدو في أحدث ظهور له مع اليوتيوير الأمريكي مستر بيت، ليحظى الفيديو عبر قناة «UR Cristiano» على اليوتيوب، ووصل إلى حوالي 6 ملايين مشاهدة في 5 ساعات فقط.

وطغت أجواء الإثارة والتشويق والفكاهة على اللقاء الذي جمع بين نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو وأحد أبرز مستخدمي يوتيوب، مستر بيست، وخلال اللقاء، طرح مستر بيست السؤال الذي يدور في أذهان الجميع: «هل سأهزمك؟»، وشهدت الحلقة تلميحات عن تحديات كبيرة قادمة في يوم 30، ما أثار الفضول حول ما قد يحدث في هذا التاريخ.