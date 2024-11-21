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تنفيذ 14 جلسة توعية ضمن مشروع تنمية الأسرة المصرية بقرى سوهاج

كتب:

فهد فكري بلوم
09:47 م | الخميس 21 نوفمبر 2024
جلسة توعوية القومي للمرأة بسوهاج

جلسة توعوية القومي للمرأة بسوهاج

نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة سوهاج اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، بالتعاون مع مديرية الأوقاف، 14 جلسة توعية بقرى «بنهو - بني عمار - الخزنداريه - جزيره الخزنداريه - نجوع الصوامعه غرب - نزله القاضي - الكوم الأصفر - العيساويه شرق - الأحايوه شرق - آبار الملك - آبار الوقف» بمركزي طهطا وأخميم، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

توعية 700 مواطن بالقضية السكانية والصحة الإنجابية

واستهدفت الجلسات توعية نحو 700 سيدة ورجل حول القضية السكانية والصحة الإنجابية وأهمية المباعدة بين الأبناء والتربية السليمة للأبناء.

ويأتي ذلك في إطار محور التدخل الثقافي والتوعوي الذي يعمل عليه المجلس القومي للمرأة ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي يستهدف تمكين المرأة اقتصاديًا إلى جانب التوعية والتثقيف.

الوصول إلى 10 ملايين مواطن لتوعيتهم بقضايا تنمية الأسرة

جدير بالذكر أن برنامج «جلسات الدوار» التوعوي يهدف للوصول إلى 10 ملايين مواطن لتوعيتهم بقضايا تنمية الأسرة.

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