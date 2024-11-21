رئيسة المجلس القومي للمرأة تستقبل قرينة رئيس جمهورية كولومبيا

استقبلت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم، فيرونيكا الكوسر جارسيا، قرينة رئيس جمهورية كولومبيا، بمقر المجلس، وذلك بحضور ماري لويس، عضوة المجلس.

هدف اللقاء إلى تبادل الخبرات وبحث سبل التعاون بين الجانبين في مجال تمكين المرأة وتعزيز دورها في مختلف المجالات.

في مستهل اللقاء، رحبت المستشارة أمل عمار بالسيدة فيرونيكا الكوسر جارسيا والوفد المرافق لها، معربة عن سعادتها باستقبالها في مقر المجلس، مؤكدة أن هذه الزيارة تمثل أول زيارة رسمية تشهدها منذ توليها رئاسة المجلس.

ملف تمكين المرأة المصرية

وتحدثت المستشارة أمل عمار عن الإنجازات والمكتسبات التي تحققت في ملف تمكين المرأة المصرية، مؤكدة أن هذا الأمر يرجع إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي يؤمن بأن تمكين المرأة حق أساسي من حقوقها.

المجلس هو الآلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة المصرية

وأوضحت المستشارة أمل عمار أن المجلس القومي للمرأة يُعد الآلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة المصرية، حيث استعرضت تشكيل المجلس واختصاصاته، بالإضافة إلى أبرز البرامج والمشروعات التي ينفذها لتمكين وحماية المرأة في مختلف المجالات.

وتطرقت إلى عدد من المبادرات، من بينها المشاغل والوحدات الإنتاجية، والإطار الوطني للاستثمار في الفتيات الذي يحظى برعاية السيدة انتصار السيسي، مشيرة إلى برامج الشمول المالي، مثل برنامج "تحويشة"، وبرامج التثقيف المالي وريادة الأعمال، إلى جانب جلسات الدوار والإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة، والتي تأتي ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

كما تحدثت عن الحملات التوعوية التي يطلقها المجلس، وعلى رأسها حملات "طرق الأبواب"، إضافة إلى استخدام الفن كوسيلة لتغيير المفاهيم المغلوطة من خلال إنتاج مسلسلات تناقش قضايا المرأة، مؤكدة الدور البارز لمكتب شكاوى المرأة في تقديم الدعم القانوني والنفسي للسيدات، وحمايتهن من العنف والتحرش.

فيما أجرت فيرونيكا الكوسر جارسيا جولة تفقدية في معرض منتجات السيدات المصريات من مختلف المحافظات، تضمن المعرض منتجات متنوعة مثل الحقائب المصنوعة من الخرز، والمرايا، والمقالم، والحقائب المصنوعة من القماش المعاد تدويره، والميداليات، وبعض مشغولات التلي. وتأتي هذه المنتجات ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ومشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية.

وأشادت فيرونيكا الكوسر جارسيا بجودة المنتجات المصرية وأعربت عن إعجابها بحرفية السيدات المصريات.