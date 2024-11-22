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صدفة تقود باحثا إلى اكتشاف كنز بمليارات الدولارات أسفل أحد المناجم.. كم قيمته ؟

كتب:

عبير خالد
03:02 ص | الجمعة 22 نوفمبر 2024
كنز من الذهب

كنز من الذهب

قادت الصدقة أحد الباحثين إلى اكتشاف كنز ثمين أسفل أحد المناجم في إحدى مقاطعات وسط الصين، إذ يعتبر واحد من أهم الاكتشافات الجيولوجية مؤخرا، بحسب ما أعلنته الإدارة الجيولوجية بالمقاطعة التي وجد فيها، ونقله موقع «Times of India».

اكتشاف كنز من الذهب

وقدر الباحثون الكنز الذهبي، بأكثر من 80 مليار دولار، ويتكون من 40 قطعة ذهبية موجودة على عمق يتجاوز 2000 متر أسفل سطح الأرض.

يذكر أن الصين استحوذت على حوالي 10% من إنتاج الذهب في عام 2023، وذلك وفقا لآخر إحصائيات التي أجراها مجلس الذهب العالمي، وحظى ذلك الاكتشاف على إعجاب ودهشة الجميع، باعتباره من ضمن الاكتشافات المهمة في الآونة الأخيرة.

أين سيتم إيداع الكنز الذهبي

حتى الآن لم يتم الإفصاح عن أي تفاصيل خاصة بشأن هذا الكنز أين سيتم إيداعه، وإلى أين سيؤول مستقبلا؟، ليبقى ذلك الأمر غير معلوما حتى الآن، إلا أنه من المُفترض أن يتم الإعلان عن أي تفاصيل بشأن ذلك الاكتشاف العظيم عبر الإدارة الجيولوجية الموجود بالمقاطعة وسط الصين.

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بقلم عبير خالد