أفضل ما يستحب ترديده في ليلة الجمعة.. اللهم افتح لنا أبواب فضلك

يوم الجمعة به ساعة استجابة وفقاً للسنة النبوية الشريفة؛ فلذلك يحرص المسلمون على المواظبة على مختلف الأدعية وترديدها في هذه الليلة المباركة لعل الله يستجيب لهم فيها، إذ يستغفر الكثيرون حتى فجر الجمعة تقربا إلى الله.

أفضل ما يستحب ترديده في ليلة الجمعة

وحول أفضل ما يستحب أن يدعو به المسلم ربه عز وجل في ليلة الجمعة أوضح الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي من خلال مقطع فيديو على صفحته الرسمية «يوتيوب»، أفضل مايستحب ترديده في ليلة الجمعة المباركة.

دعاء ليلة الجمعة

قال الشيخ رمضان عبد المعز حول دعاء ليلة الجمعة: بسم الله والحمدلله وصلى الله على نبيه ومصطفاه اللهم إنا نرفع أكف الضراعة إليك في هذا اليوم العظيم المبارك بحرمة نبيك العظيم، وبركة قرآنك العظيم، نسالك يا الله ياعظيم نسألك الشفاء لكل مريض، ونسألك العافية لكل مبتلي، ونسألك الرحمة لكل ميت، ونسألك الهداية لكل حائر، ونسألك النصر لكل مظلوم، ونسألك يا مولانا الفرج لكل مكروب، فرج اللهم كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واجعل لنا يا مولانا وللناس جميعاً، من كل ضيق مخرجاً، ومن كل هم فرجاً، ومن كل بلاء عافية، ومن كل عسر يسراً، ومن كل داء شفاء، ومن كل شدة رخاء بفضلك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين.

وتابع: يامن قلت في كتابك الكريم الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر اللهم ابسط علينا رزقك.. اللهم افتح لنا ابواب فضلك.. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك.. اللهم لا تقطع عنا مددك اللهم.. لا تكشف عنا سترك.. اللهم لا تسلب علينا نعمك.. اللهم لا تنسنا ذكرك يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا وعافنا واعفو عنا وكن لنا حيث كنا.. اللهم اعط كل واحد منا ما يتمنى وفوق ما يتمنى بفضلك وكرمك ووجودك يا أكرم الأكرمين.