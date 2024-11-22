12 مشروبا احرص على تناولها أثناء الإصابة بالبرد.. «هتتحسن على طول»

مع انخفاض درجات الحرارة خلال فصلي الخريف والشتاء، يكون العديد من الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد خاصة أصحاب المناعة الضعيفة والأطفال وأيضا كبار السن وكذلك أصحاب الأمراض المزمنة، ولذلك يحرص الكثيرون على تناول الأدوية والأطعمة والمشروبات التي تساعدهم على الوقاية من نزلات البرد والفيروسات.

من الضروي عند الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا شرب السوائل بوفرة، إذ إن الأولوية تكون للماء والعصائر الطبيعية مما يساعد في تعزيز المناعة، والخلاص من البلغم، وفقا لما ذكره الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

أهمية المشروبات الساخنة أثناء نزلات البرد

مشروبات الأعشاب الساخنة من عناصر التدفئة الآمنة ورفع المناعة والوقاية من فيروسات الجهاز التنفسي، إذ إنها تفيد في التخلص من احتقان الأنف والجيوب الأنفية، كما يفضل استنشاق بخار الأعشاب قبل شربها لتنشيط الدورة الدموية وزيادة المناعة.

مشروبات ساخنة للتخلص من نزلات البرد

الأعشاب الطبيعية توفر فيتامينات وأملاح معدنية ومضادات أكسدة وألياف وكلها ترفع المناعة فعلاً، وذلك مثل الشاي والزنجبيل مع الليمون المحلى بعسل النحل لتعزيز المناعة، وأيضا تناول شاي بالزنجبيل، فهو مفيد للجيوب الأنفية حيث يوفر مضادات الأكسدة ومضادات الميكروبات ومضادات الالتهابات ومضادات الحساسية الطبيعية، وكذلك شاي البابونج.

أوراق الزعتر من ضمن المشروبات التي تساعد على التخلص من نزلات البرد بكل سهولة، حيث يساعد الزعتر في علاج التهابات الجهاز التنفسي وهو مطهر يساعد على طرد البلغم وتهدئة السعال واحتقان الأنف، وتطهير الحلق، فضلا عن تناول ثمار الشمر وجذر العرقسوس.

لم تقتصر المشروبات التي تساعد على التخلص من نزلات البرد عند هذا الحد، ولكن جاء من ضمنها تناول مشروب الكركم، القرفة، وأيضا الينسون، وكذلك الحلبة، بالإضافة إلى التحلية بعسل النحل، حيث يساعد في علاج احتقان الحلق والحنجرة وإخراج المخاط، وذلك لأن عسل النحل يحتوي على مادة «فوق أكسيد الهيدروجين» التي توقف نمو الكثير من الميكروبات.