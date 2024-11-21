مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية يصدر قرارا جديدا بشأن إيران

قال دبلوماسيون، إن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصدر قرارًا جديدًا يأمر إيران بتحسين التعاون مع الوكالة بشكل عاجل، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، فى نبأ عاجل، منذ قليل.

وأضافت: قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران صدر بأغلبية 19 صوتا واعتراض 3 دول وامتناع 12 عن التصويت.

وأشارت إلى أن قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يطالب بإعداد تقرير شامل عن إيران بحلول ربيع 2025.