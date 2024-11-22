خريطة افتتاحات المساجد في 9 محافظات اليوم.. اعرفها

تفتتح وزارة الأوقاف 21 مسجدًا، اليوم الجمعة، منها 13 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و8 مساجد صيانة وتطويرًا، وذلك في 9 محافظات هي «الشرقية، وبني سويف، والبحيرة، وأسيوط، وسوهاج، وأسوان، والأقصر، وقنا، والإسكندرية»، وذلك برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

مساجد الإحلال والتجديد

بالنسبة لمساجد الإحلال والتجديد، ففي محافظة الشرقية، يجري افتتاح مسجد أبو شحاتة بقرية الجديدة بمركز منيا القمح، ومسجد العمدة بمنشأة رضوان بمركز أبو كبير، ومسجد أولاد سالم بقرية الحوض بمدينة القرين، ومسجد النور بقرية كفر إبراش بمركز مشتول السوق، وفي محافظة بني سويف يجري افتتاح مسجد السلام بعزبة الإصلاح بمركز الواسطي، وفي محافظة البحيرة يجري افتتاح مسجد عمر بك خليل بقرية البسلقون بمركز كفر الدوار، ومسجد عزبة زيادة بجوار كوبري عبد بمركز حوش عيسى، ومسجد الرحمن بعزبة كدوة البنات بقرية بلقطر الشرقية بمركز أبو حمص.

وفي محافظة أسيوط يجري افتتاح مسجد أبو دياب بقرية الأكراد بمركز الفتح، ومسجد القاضي بقرية أم القصور بمركز منفلوط، وفي محافظة سوهاج يجري افتتاح مسجد النور بنجع الجبل بمركز جهينة، وفي محافظة أسوان يجري افتتاح مسجد الروضة بقرية البصيلية قبلي بمركز إدفو، وفي محافظة الأقصر يجري افتتاح مسجد النور بجزيرة العوامية بمنطقة العوامية بالأقصر.

مساجد الصيانة والتطوير

أما مساجد الصيانة والتطوير، ففي محافظة بني سويف يجري افتتاح مسجد مسجد الخليل إبراهيم بقرية باها بمركز بني سويف، وفي محافظة البحيرة يجري افتتاح مسجد التوحيد بالدوار بقرية كوم البركة بمركز كفر الدوار، وفي محافظة أسيوط يجري افتتاح مسجد الواحد الأحد بقرية مسارة بمركز ديروط، ومسجد المنصور بقرية الحوطا الغربية بمركز ديروط، وفي محافظة أسوان يجري افتتاح مسجد آل البيت الصحابي بقرية البصيلية قبلي بمركز إدفو، وفي محافظة قنا يجري افتتاح مسجد العتيق بقرية الكوم الأحمر بمركز فرشوط، وفي محافظة الإسكندرية يجري افتتاح مسجد السلام بأرض التركي بحي الرمل، ومسجد النور بعزبة محسن نمرة 10 بحي الرمل.

افتتاح 418 مسجدًا من أول شهر يوليو حتى الآن

جدير بالذكر، أنّ إجمالي ما افتتحته وزارة الأوقاف من مساجد بدايةً من 1 يوليو 2024 حتى تاريخه، 418 مسجدًا منها 311 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و107 مساجد صيانةً وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من عام 2014 حتى 22 نوفمبر 2024، عدد 12 ألفّا و499 مسجدًا، بتكلفة تُقدر بنحو 19 مليارًا و903 مليون جنيه.