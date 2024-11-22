محمد صلاح يطيح بالمدير الرياضي لليفربول.. هجوم وقرار رسمي مرتقب

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أزمة قوية داخل أروقة نادي ليفربول الإنجليزي خلال الساعات الأخيرة، بسبب هجوم جماهير «ريدز» على المدير الرياضي، بسبب مستقبل محمد صلاح.

غضب جماهير ليفربول من المدير الرياضي بسبب محمد صلاحووفقًا لموقع «footballinsider» الإنجليزي، هناك رغبة لدى عدد كبير من مشجعي ليفربول، باتخاذ إدارة النادي قرارا صارما برحيل ريتشارد هيوز، المدير الرياضي للريدز، بسبب عدم حصوله على تمديد عقد جديد لمحمد صلاح.

وتابع التقرير: «بدأ مشجعو نادي ليفربول الآن في إلقاء اللوم على هيوز، المدير الرياضي، لعدم حل هذا الوضع، مؤكدين أن الأمر يقع على عاتق النادي، إذا لم يقرر الفرعون المصري التجديد»، لافتًا أن مسؤولي «ريدز» استقروا على الاستجابة لمطالب الجماهير والإطاحة بالمدير الرياضي.

واختتم الموقع الإنجليزي: «ليس هناك شك في أن أولوية محمد صلاح هي البقاء في أنفيلد، حيث أن عائلته مستقرة ويتمتع بدعم من قاعدة الجماهير».

وينتهي تعاقد «مو» مع ليفربول في صيف 2025، أي بنهاية الموسم الجاري، بعدما انضم لقلعة آنفيلد في موسم 2017 قادمًا من صفوف روما الإيطالي، وحتى الآن لم ينجح مسؤولو النادي الإنجليزي في تجديد تعاقد محمد صلاح.