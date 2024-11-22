لماذا نهى النبي عن أكل البصل والثوم والكرات يوم الجمعة؟

يحاول ملايين المسلمون حول العالم الاقتداء بسنة رسول الله، بالدعاء، وقراءة القرآن، والصلاة على النبي في يوم الجمعة، عسى أن تأتي أعمالهم في ساعة استجابة، ويستجيب لهم الله عز وجل.

ووضع رسول الله قاموسًا للمسلمين، عليهم الاقتداء به، في أمور حياتهم الدينية والدنيوية، إذ تحدث عن أدق تفاصيل حياتنا، ومعاملاتنا اليومية، وأسس عبادة الله عز وجل، والمكروه، والمرفوض، والمستحب في الشريعة، وعلى رأسها ما يجب أن يفعله المؤمن يوم الجمعة.

أطعمة لا تؤكل يوم الجمعة

دار الإفتاء المصرية، كشفت عن 3 أطعمة نهى الرسول صل الله عليه وسلم، المُصلي عن أكلها إذا ما أراد أداء صلاة الجماعة في المسجد.

وأوضحت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الثلاثة أطعمة التي تحرم الإنسان من صلاة الجماعة في المسجد، بل يضيع عليه ثوابها عليه، هي: «البصل، والثوم، والكرات».

لماذا نهى النبي عن تناول البصل والثوم يوم الجمعة؟

الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أوضح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحرص الناس على ألا يشم احد منه رائحة كرهية رغم أنه لا يخرج منه رائحة كريهة فكان عرقه أطيب من الطيب وبرغم من ذلك كان حريص على ذلك الامر، لذا نهى عن بعض الأكلات التي قد تتسبب في خروج رائحة كريهة، قد تؤذي المصلين أو الناس عموما.

واستشهد الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بالحديث النبوي عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أكل ثومًا أو بصلًا؛ فَلْيَعْتَزِلْنَا -أَوْ لِيَعْتَزِلْ مسجدنا-، وليقعد في بيته»، موضحًا أنه لا يجب على المؤمن الذهاب إلى المسجد إلا بعد التخلص من رائحة الأكلات كالبصل والثوم، لافتا إلى أن السواك مستحب عند دخول المسجد.