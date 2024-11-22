وزير الدفاع الروسي: قواتنا تتحرك بشكل أسرع في أوكرانيا

قال وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف، إنّ القوات الروسية تتحرك بشكل أسرع في أوكرانيا، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل.

البيت الأبيض: روسيا تزيد التصعيد بالعدوان على أوكرانيا

وفي وقت سابق، قالت كارين جان بيير المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن روسيا تعمل على زيادة التصعيد بعدوانها على الأراضي الأوكرانية.

أضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض، خلال مؤتمر صحفي، أمس، أن الرئيس بايدن أكد مرارًا ضرورة أن يكون لدى أوكرانيا كل ما تحتاج إليه لمواجهة الحرب الروسية.

وكانت كييف أكدت أن موسكو أطلقت أمس، صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات على أوكرانيا للمرة الأولى، في أحدث تصعيد للحرب بعدما أطلقت أوكرانيا صواريخ طويلة المدى - زودها الغرب بها - على الأراضي الروسية، كما ذكر سلاح الجو الأوكراني، إن القوات الروسية استخدمت الصاروخ في هجوم في الصباح الباكر على مدينة دنيبرو.

بريطانيا: سلوك روسيا غير مسؤول

وأعلنت رئاسة الوزراء البريطانية، أنّ روسيا أطلقت للمرة الأولى على أوكرانيا صاروخًا باليستيًا يبلغ مداه آلاف الكيلومترات.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم: «من الواضح أن هذا أمر مقلق للغاية، ويشكّل مثالًا جديدًا على سلوك روسيا غير المسؤول، الذي لا يؤدي إلا إلى تعزيز تصميمنا على دعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريًا»، من دون أن يحدّد ما إذا كان الصاروخ الذي أطلقته موسكو «عابر للقارات» كما أكدت كييف أم لا، وفقًا لما ذكرته «فرانس برس».