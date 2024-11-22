إصابة 6 من الكوادر الطبية في قصف إسرائيلي على مستشفى شمالي غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، إصابة 6 من الكوادر الطبية إثر قصف إسرائيلي استهدف مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة الليلة الماضية.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن 17 شهيدا كانوا حصيلة غارات جوية وقصف مدفعي للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

8 شهداء في الشجاعية

كما ارتقى 8 شهداء وعدد من المصابين في قصف الاحتلال منزلا في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، وسقط 5 شهداء في قصف للاحتلال استهدف منزلا يؤوي نازحين لعائلة الهور في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. كما سقط شهيدان في قصف للاحتلال استهدف منزلا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

تدمير المولد الكهربائي الرئيس لمستشفى كمال عدوان

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، تدمير المولد الكهربائي الرئيس لمستشفى كمال عدوان وتضرر خزانات المياه جراء القصف الإسرائيلي.

فيما دعت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، الدول الأطراف في نظام روما إلى تنفيذ قرارات الجنائية الدولية بشأن إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وجالانت.