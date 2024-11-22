إزالة 151 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام سير العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ 24 لإزالة التعديات التي انطلقت منذ أسبوعين، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، حيث جرى إزالة 151 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

الحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب

وأشار محافظ بني سويف في بيان صحفي صادر عن إدارة الإعلام بديوان عام المحافظة، اليوم الجمعة، إلى أن ذلك يأتي ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

إزالة 151 حالة تعد على أراض أملاك الدولة والزراعة في بني سويف

وكشف محافظ بني سويف أن إجمالي ما جرى إزالته وصل إلى 151 حالة تعد عبارة عن 20 حالة تعد بالبناء المخالف على مساحة 797 مترا من أراضي أملاك الدولة، و131حالة تعد على مساحة 5 أفدنة ارض زراعية، وذلك منذ انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ24 لإزالة التعديات وحتى اليوم الجمعة.

تنسيق بين الأجهزة التنفيذية

وشدد المحافظ على وجود تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً للبرنامج الزمني الذي جرى إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.