«بيوصلوا آخر ناس».. مواليد 5 أبراج فلكية لا تلتزم بمواعيدها

يُعطي التزام الإنسان بمواعيده وعدم التأخير انطباعا جيدا عن شخصيته، سواء كان ذلك في مقابلات العمل أو مع أهله وأصدقائه، ويعتاد مواليد بعض الأبراج الفلكية على التأخير عن المواعيد المهمة، ما قد يتسبب لهم في الإحراج والكثير من المشكلات المهنية أو الشخصية.

استعرض علماء الفلك مواليد 4 أبراج يُعرف عنهم عدم الإلتزام والتأخير الدائم عن مواعيدهم، وفق ما ذكره موقع horoscope، الخاص بالأبراج الفلكية.

برج السرطان «من 22 يونيو إلی 22 يوليو»

على الرغم من حرص مولود برج السرطان على الالتزام بمواعيده وعدم التأخير، إلا أنه يقع دائمًا في دائرة التوتر والتفكير المفرط حول الملابس المناسبة للقاء والطريق الذي يسلكه، ما قد يؤدي في نهاية الأمر إلى تأخيره عن الميعاد.

برج القوس «من 22 نوفمبر إلى 21 ديسمبر»

يعشق مولود برج القوس الحرية والانطلاق ويكره أي شيء يُشعره بالقيود والالتزام، والتي من ضمنها الالتزام بمواعيد معينة، لذا دائمًا ما يتأخر عن مواعيد العمل ويصل آخر شخص في نزهات وخروجات الأصدقاء.

برج الجوزاء «من 21 مايو إلى 21 يونيو»

يُعاني مولود برج الجوزاء من التردد الذي يُؤخره دائمًا عن مواعيده، إذ يظل في حيرة من أمره حول المظهر المناسب الذي يجب أن يخرج به، لذا صنفه خبراء الفلك ضمن أكثر الأبراج غير الملتزمة بمواعيدها.

برج الحمل «من 21 مارس الی 19 أبریل»

يتسم مولواد برج الحمل بالثقة الكبيرة بالنفس التي تصل إلى النرجسية في بعض الأحيان، لذا يرى نفسه استثناء وفي مكانة تفوق الآخرين ما قد يجعله لا يهتم بالالتزام بالمواعيد أو التقيد بجدول زمني.