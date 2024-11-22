عضو بـ«مستثمرو السياحة»: نسب إشغال فنادق مرسى علم حاليا 88%

أكد رامي فايز، عضو جمعية مستثمرو السياحة بمرسى علم، أن الحركة السياحية التي استقبلتها مرسى علم خلال الربع الأخير من هذا العام جيدة جدا حتى الآن، لافتا إلى أن نسب الإشغال الفندقي بالمدينة حاليا يبلغ نحو 88% وهو معدل جيد للغاية، موضحا أن مطار مرسى علم الدولي استقبل هذا الأسبوع نحو 164 طائرة من العديد من دول العالم.

سياح أوروبا يزورون مرسى علم

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن غالبية الحركة السياحية التي استقبلتها مرسى علم منذ بداية الموسم السياحي الشتوي في أكتوبر الماضي وحتى الآن، قادمة من دول أوروبا، موضحا أن ألمانيا احتلت المركز الأول كأكثر دول العالم إرسالا للسياح لمصر منذ بداية العام الحالي .

الحركة السياحية الوافدة لمصر

وأشار عضو جمعية مستثمرو السياحة بمرسى علم إلى أن معدلات الحركة السياحية التي استقبلتها مصر خلال عام 2024 جيدة، وذلك قياسا بالظروف التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط منذ ما يزيد عن عام، موضحا أنه من المتوقع أن يتخطى أعداد السياح الوافدين لمصر بنهاية العام الجاري حاجز الـ 15 مليون سائح.