حزب «المصريين»: إنجازات الدولة أربكت لجان الإخوان الإرهابية فلجأت إلى الشائعات

قال محمد مجدي أمين لجنة الإعلام بحزب «المصريين»، إن الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي، حققت سلسلة من الإنجازات غير المسبوقة في شتى المجالات، ما انعكس إيجابًا على حياة المواطنين ومستوى الخدمات المقدمة لهم.

جماعة الإخوان الإرهابية فقدت قدرتها على التأثير في الشارع المصري

أضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هذه الإنجازات لم تمر بسهولة على جماعة الإخوان الإرهابية ولجانها الإلكترونية، وأصابتهم بحالة من الارتباك واليأس، بعد أن فقدت هذه الجماعة الخبيثة قدرتها على التأثير في الشارع المصري، لذلك لجأت إلى بث الشائعات والأكاذيب والسموم عبر وسائل الإعلام المضللة ومواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة بائسة للنيل من استقرار الوطن، وإعاقة مسيرة التنمية، وهو أسلوب إن دل فأنما يدل عن يأسهم من تحقيق أي اختراق سياسي أو اجتماعي.

الحكومة المصرية واجهت الحملات الممنهجة بكل شجاعة

أوضح أن الحكومة المصرية واجهت بكل شجاعة وإتقان هذه الحملات الممنهجة ومدفوعة الأجر بسياسة شفافة قائمة على المصارحة مع الشعب المصري، وتبنت استراتيجيات إعلامية واعية توضح الحقائق وتفند الأكاذيب، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي دائمًا ما يؤكد في خطاباته للشعب أن الإنجاز الحقيقي لا يتمثل فقط في بناء المشروعات، ولكن في استعادة ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها، وهو ما يزعج أعداء الوطن الذين يراهنون على نشر الفوضى والخراب.