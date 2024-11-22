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«يونيسيف»: الظروف المعيشية في غزة لا تسمح بمعيشة الأطفال بكرامة

كتب:

شريف سليمان
02:40 م | الجمعة 22 نوفمبر 2024
يونيسيف

يونيسيف

قال ريكاردو بيريس، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، إن الموقف الراهن في قطاع غزة كارثي بكل معنى للكلمة فيما يتعلق بالحالة الإنسانية للأطفال، إذ بدأت هذه الحرب بعد 14 شهرا ومازال هناك جروحا كبيرة وخسائر في صفوف الأطفال.

الأطفال نزحوا بكثرة وبشكل كارثي

وأضاف بيريس، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الأطفال نزحوا بكثرة بشكل كارثي، والظروف المعيشية في غزة لا تسمح بمعيشة الأطفال بكرامة وشرف، وهناك نقص حاد في وصول المساعدات الإنسانية والمعاناة مستمرة.

انخفاضا في معدلات المساعدات الإنسانية 

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية أصبح هناك انخفاضا في المعدلات من جانب الجهات المعنية، بالتالي «يونيسف» تبذل كل الجهود الممكنة من أجل دعم التحركات والتنقل بالقطاع للوصول إلى مئات الآلاف الذين يعانون في غزة.

 

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