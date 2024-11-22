قافلة دعوية في مساجد العلمين والضبعة والحمام لمواجهة الفكر المتطرف

ترأس الشيخ حسن محمد عبد البصير عرفة وكيل وزارة الأوقاف بمطروح قافلة دعوية تضم الشيخ محمد مصطفى مدير الدعوة والشيخ إبراهيم الفار مدير المتابعة والشيخ سامي عبيد مدير شؤون الإدارات، لمواجهة الفكر المتطرف.

قافلة مطروح الدعوية بالحمام والعلمين والضبعة

وقال وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، في بيان، اليوم: إن القافلة الدعوية بمطروح بدأت في بعض مساجد إدارات أوقاف الضبعة والعلمين حتى اختتمت بإدارة الحمام.

الفكر المتطرف واللاديني

وقدم وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، الشكر لقيادات وأئمة إدارة الحمام على جهودهم في الدعوة إلى الله في المساجد ومع الأطفال وفي القرآن الكريم، مشددا على ضرورة الالتزام بواجبات الدعوة، وبذل الجهد ومضاعفته لحماية بيوت الله عز وجل من الأفكار المتطرفة، ومحاربة كل أشكال الفكر المتطرف واللاديني واللأخلاقي، ولابد أن يرسم الإمام لنفسه الصورة اللائقة شكلاً ومضموناً في زيه الأزهري وعلمه الوسطي وعمله الدعوي ودعوته السمحة، وأن يشمل بدعوته كل ما يحقق بناء الإنسان والحفاظ على الهوية الدينية والوطنية والعمل على نشر الأمل والوعي الذي يحمي الأمة.

تكريم الله للإنسان

وأوضح وكيل الوزارة أن خطبة الجمعة جاءت اليوم بعنوان «أنت عند الله غالٍ»، لافتاً إلى أن الله عز وجل كرم الإنسان منذ خلقه؛ ونفخ فيه من روحه، قال تعالى: «وَلَقَدۡ كَرَّمۡنَا بَنِیۤ ءَادَمَ وَحَمَلۡنَـٰهُمۡ فِی ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِ وَرَزَقۡنَـٰهُم مِّنَ ٱلطَّیِّبَـٰتِ وَفَضَّلۡنَـٰهُمۡ عَلَىٰ كَثِیرࣲ مِّمَّنۡ خَلَقۡنَا تَفۡضِیلࣰا"، وكلما اقتربت الإنسان من ربه، عملا بطاعته، وتجنبا لمعصيته، كلما ارتفعت مكانته، وعظمت منزلته، وبلغ من القرب من ربه أدنى منزلة.