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«الصحة»: خروج مصابي حادث انقلاب أتوبيس رحلات دير الأنبا أنطونيوس من المستشفى

كتب:

مريم الخطري
02:03 م | الجمعة 22 نوفمبر 2024
شعار وزارة الصحة

شعار وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، خروج جميع المصابين في حادث انقلاب أتوبيس رحلات متجه إلى دير الأنبا أنطونيوس بآخر طريق الجلالة، بعد تحسن حالتهم الصحية.

وقالت الوزارة في بيان إن الحادث أسفر عن إصابة 52 من ركاب الأتوبيس بسحجات وكدمات متفرقة، جرى نقل 31 منهم بواسطة 25 سيارة إسعاف إلى مستشفى رأس غارب التخصصي، بينما جرى إسعاف 21 مصابا بموقع الحادث دون الحاجة لنقلهم إلى المستشفى.

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.