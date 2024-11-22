«الصحة»: خروج مصابي حادث انقلاب أتوبيس رحلات دير الأنبا أنطونيوس من المستشفى

أعلنت وزارة الصحة والسكان، خروج جميع المصابين في حادث انقلاب أتوبيس رحلات متجه إلى دير الأنبا أنطونيوس بآخر طريق الجلالة، بعد تحسن حالتهم الصحية.

وقالت الوزارة في بيان إن الحادث أسفر عن إصابة 52 من ركاب الأتوبيس بسحجات وكدمات متفرقة، جرى نقل 31 منهم بواسطة 25 سيارة إسعاف إلى مستشفى رأس غارب التخصصي، بينما جرى إسعاف 21 مصابا بموقع الحادث دون الحاجة لنقلهم إلى المستشفى.