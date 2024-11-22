صحة سوهاج: إحالة مشرف تمريض بمستشفى العسيرات للتحقيق  

في خطوة مفاجئة لمتابعة مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، كلف الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، فجر اليوم الجمعة، فريقًا من إدارة الرعاية العاجلة والحرجة بمديرية الصحة، بـ زيارة مفاجئة لمستشفى العسيرات، ما أدى إلى إحالة مشرف التمريض للتحقيق لعدم تواجده.

تقييم مدى انضباط العاملين

ووفق بيان صادر عن مديرية الصحة بسوهاج، تهدف الزيارة إلى تقييم مدى انضباط العاملين وتوافر الخدمات الطبية اللازمة، خاصة مع دخول فصل الشتاء وزيادة الحاجة إلى الرعاية الصحية للأطفال.

إحالة مشرف التمريض للتحقيق

وأسفرت الجولة التفتيشية عن إحالة مشرف التمريض للتحقيق لعدم تواجده في نوبته، كما تم توجيه الفريق الطبي بضرورة زيادة كميات أدوية الأطفال والتأكد من عمل أجهزة جلسات البخار بشكل صحيح.

انتظام عمل الفريق الطبي

وأكد الدكتور أحمد الحلواني، مدير إدارة الرعاية العاجلة والحرجة، أن قسم الحضانات يعمل بكامل طاقته وأن جميع الأجهزة تعمل بكفاءة، مشيدًا بانتظام عمل الفريق الطبي.

ضرورة الالتزام بمعايير النظافة

وشدد وكيل وزارة صحة سوهاج على ضرورة الالتزام بمعايير النظافة وتطبيق إجراءات مكافحة العدوى في جميع أقسام المستشفى، مؤكدًا أن هذه الجولات المفاجئة تأتي في إطار حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.