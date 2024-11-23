لا يستطيع الطيران.. 7 حقائق مثيرة عن ببغاء الكاكابو المهدد بالانقراض

بسبب شكله وصفاته، صنف العلماء طائر الكاكابو ضمن أغرب أنواع الطيور حول العالم، ويعتبر ضمن أنواع الببغاوات المهددة بالانقراض، ويتميز بريشه الأخضر الممزوج باللون البني الذي يثير إعجاب الناظرين، وهناك جهود كبيرة من قبل العلماء للحفاظ عليه وحمايته من الانقراض، وفق ما ذكره موقع Ebird.

وهناك الكثير من الحقائق والأمور الغريبة حول حياة طائر الكاكابو، التي جعلت العلماء تصنفه ضمن أغرب أنواع الطيور، نستعرضها حسب ما أشار إليه موقع Ebird المعني بحياة الطيور، كالتالي:

يُعرف طائر الكاكابو ببغاء البومة، وهو طائر ليلي ليس لديه قدرة على الطيران.

تعتبر نيوزيلندا هي الموطن الأصلي لعيش ببغاء الكاكابو.

الكاكابو أسمن الطيور في العالم

يُعتبر طائر الكاكابو من أسمن الطيور بالعالم، إذ يمكن أن يصل وزنه إلى 4 كيلوجرامات، وهو من الطيور البارعة في التسلق.

يعيش طائر الكاكابو عمرًا طويلًا يمكن أن يصل إلى 90 عامًا، ويتزاوج 3 مرات على مدار 10 سنوات.

الكاكابو من الطيور المهددة بالانقراض بسبب الفئران والكلاب التي جلبها المستوطنين، لذا يبذل العلماء جهودا كبيرة لزيادة أعداده.

تناول الكاكابو كوجبة شهية