أسعار المعاطف في البلاك فرايداي.. تخفيضات تصل إلى 50%

منذ بداية شهر نوفمبر الجاري قررت العديد من المحال التجارية وسلاسل المولات الشهيرة تقديم العروض والتخفيضات المختلفة على السلع والمنتجات بها وذلك بمناسبة البلاك فرايداي 2024 أو ما يعرف بالجمعة البيضاء، والتي تكثر فيه التخفيضات وعمليات الشراء، ومنها المعاطف النسوية التي يكون ارتدائها هام في فصل الشتاء وعند موجات البرد الشديدة.

وأعلنت الكثير من المتاجر والمحلات تخفيضات على أسعار المعاطف الشتوية في البلاك فرايداي، وتشمل الخصومات نسبًا تتراوح بين 30 إلى 50%، ما يجعل هذا الوقت مناسبًا للحصول على معاطف بأحدث التصاميم وبأسعار مخفضة.

أسعار المعاطف في الأسواق

ونشر أحد مواقع التسوق الشهير عبر الإنترنت أبرز أسعار المعاطف النسائية في تخفيضات البلاك فرايداي وتأتي كما يلي:

يختلف سعر البالطو أو المعطف وفقا لجودته وخامته والمكان الذي يباع فيه، وتأتي الأسعار كما يلي:

بالطو مطر حريمي بمقاس كبير للوقاية من المطر مستورد بسعر يصل إلى 3000 جنيه بدلا من 3500 جنيه.

بالطو حريمي عالي الجودة موديل 2025 بسعر يصل إلى 1500 جنيه بدلا من 2000 جنيه.

بالطو مطر عصري للنساء من تاي شوب بسعر 1350 جنيها بدلا من 1500 جنيه.

معطف صوف منفوش للنساء بسعر 1500 بدلا من 2000 جنيه جنيه.

بالطو ال جوخ تلبس من 70 إلى 120 كيلوجراما للنساء بسعر 1200 جنيه بدلا من 1700 جنيه.

جاكيت جوخ سادة بأكمام طويلة نسائي بسعر ألف جنيه بدلا من 1400 جنيه.

تخفيضات البلاك فرايداي

وتعرض العديد من السلاسل التجارية بمناسبة البلاك فرايداي خصومات تصل إلى 80% على تشكيلة واسعة من الملابس والمعاطف من علامات تجارية شهيرة، مع إمكانية الاستفادة من خصم إضافي باستخدام أكواد خاصة عند الذهاب للمقر نفسه بدلا من الشراء أون لاين.

هذه العروض متاحة لفترة محدودة خلال شهر نوفمبر 2024، وبدأت بعض المتاجر بتقديم خصومات مسبقة.

يُنصح بمقارنة الأسعار قبل الشراء ومراجعة سياسات الاسترجاع للحصول على تجربة تسوق مريحة وآمنة​ ولضمان حقوقك عند الرغبة في الاسترجاع أو الاستبدال والتعامل مع جهاز حماية المستهلك.