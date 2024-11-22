الجيش اللبناني يغلق الطريق بين النبطية ومرجعيون بعد تقدم إسرائيلي بـ«الميركافا»

أكدت وكالة الأنباء اللبنانية، أن الجيش اللبناني أغلق الطريق بين النبطية ومرجعيون، بعد تقدم قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى الطريق بين دير ميماس والقليعة بدبابات الميركافا، والتمركز فوق إحدى التلال قبالة قلعة الشقيف، حسبما أكدت قناة «القاهرة الإخبارية».

غارات إسرائيلية على صور وقضاء صور

وقال مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، منذ قليل، إن هناك سلسلة من الغارات الجوية العنيفة، نفذها طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، خصوصًا على مدينة صور وقضاء صور في الجنوب اللبناني، في إطار الغطاء الجوي الإسرائيلي لمحاولات التقدم برًا في القطاع الغربي، مؤكدًا أن هناك اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال والمقاومة في بلدة الخيام بالجنوب اللبناني.

توغل بري لقوة إسرائيلية

وأوضح المراسل، أن هذا حدث بعدما تمكنت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي من التوغل برًا، خروجًا من كفركلا والتوجه نحو دير ميماس، وأقام جيش الاحتلال تجمعًا لجنوده وبدباباته في تقاطع دير ميماس، وعزل بلدات قضاء مرجعيون عن بلدة النبطية، بعدما شن غارات جوية قطعت الطريق، ثم قطع الطريق بدباباته وآلياته.