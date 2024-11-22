مواليد 4 أبراج لا يستطيعون الالتزام بوعودهم.. لا يمكن الوثوق بهم

الوفاء بالوعود من الصفات الإيجابية، وترفع الثقة في الشخص عند تعامله مع الأخرين، إلا أن هناك البعض لا يمتلكون القدرة على الوفاء بوعودهم، وبالتالي قد يجعل هذا الأمر الثقة معدومة لديهم، وبعض الأبراج يتسم مواليدها بأنهم يمتلكون تلك الصفة.

أبراج فلكية لا تفي بوعودها

ومن ضمن هذه الأبراج أصحاب برج «الحمل»، فمولود هذا البرج يمتلك العديد من الصفات الإيجابية والتي منها الثقة الزائدة بنفسه، ولكن رغم ذلك لا يستطيع الوفاء بوعوده للآخرين، فهو يأخذ هذه الوعود باستخفاف، كما أن سلوكه المتهور غالبا ما يؤدي إلى عدم الوفاء بها.

مواليد برج الدلو

أصحاب برج الدلو من ضمن قائمة الأبراج التي لا يستطيع أصحابها الوفاء بوعودهم، حيث إن مولود هذا البرج يعد الآخرين للحصول على ما يريدون، ولكن بمجرد أن يحقق أهدافه، فهو لن ينظر إلى هؤلاء الأشخاص الذين قدموا له المساعدة، ليس ذلك فقط، ويعرف بالأنانية وحب التملك، لذلك يفضل عدم الوثوق به بكل سهولة، وفقا لما ذكره موقع «timesofindia».

مواليد برج القوس

القوس من الأبراج الفلكية التي لا يفي أصحابها بالوعود، فمولود هذا البرج لا يهتم بالوعود التي يقدمها للآخرين، لأن طبيعته المغامرة تجعله عالقا في العديد من الأعمال الروتينية أو مشكلاته الخاصة، لدرجة أنه قد ينسى الوعود التي قطعها على نفسه، لدرجة أنه يسأل نفسه لماذا فعل ذلك.

أصحاب برج «الجوزاء»

من بين من لا يستطيعون الوفاء بوعودهم أصحاب برج «الجوزاء»، فمولود هذا البرج يعرف بشخصيته المزاجية للغاية، فهو يبدو أنه لطيف الطبع، ولكن في اليوم التالي يكون عكس ذلك، أي يقدم وعود وهمية، كما أنه لا يتحمل المسئولية.