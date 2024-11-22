تمارين تحد من شراهتك للتبغ.. «لو عايز تبطل تدخين»

رغبة الإقلاع عن التدخين تزداد لدى الكثيرين، إلا أن البعض يجد الأمر صعباً، لذا قدمت منظمة الصحة العالمية عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» بعض النصائح والتمارين لمساعدة الراغبين في الإقلاع عن التدخين، وهي فرصة تستحق التجربة عبر استبدال العادة السيئة بأشياء مفيدة، ونستعرضها في السطور التالية.

تمارين تساعدك على الحد من شراهتك للتدخين

يعد التنفس العميق من أكثر التمارين فعالية في تقليل شراهة التدخين تدريجياً، وعند الشعور برغبة ملحة لتدخين السيجارة، حاول أخذ 10 أنفاس عميقة تساعدك على الاسترخاء الداخلي، ما يقلل من تلك الرغبة تدريجياً، ويمكنك تكرار هذا التمرين عند الحاجة وستلاحظ فرقاً ملحوظاً مع الوقت.

القراءة

استبدل عادة التدخين بعادة إيجابية مثل القراءة، وعندما تشعر برغبة في التدخين، ضع كتاباً بجوارك، واحمله بدلاً من السيجارة، انغمس في قراءة محتواه لتجد نفسك مشغولاً، ما يقلل الحاجة إلى التدخين، هذه العادة الإيجابية يمكن أن تكون بديلة فعّالة لتحسين نمط حياتك.

التحدث مع أشخاص مروا بنفس التجربة

يمكنك التحدث مع أشخاص مروا بذات التجربة، ليكونوا دافعك إلى الاستمرار وحتى الوصول إلى هدفك في النهاية، ويمكن تجربة ذلك الأمر على أرض الواقع، أو العمل على الدخول إلى أحد التطبيقات التي تساعدك في ذلك وعلى رأسها «QuitNow» والتي تجعل تجربة الإقلاع عن التدخين أكثر سهولة، وذلك عبر التحدث مع أشخاص يشاركونك تجربتك الخاصة، ويروون لك تجاربهم المختلفة التي تحفزك على المواظبة والاستمرار في تجربتك للإقلاع عن التدخين.