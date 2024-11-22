دعاء تسهيل الرزق والمال.. اللهم أعطنا من الدنيا ما تقينا به فتنتها

دعاء تسهيل الرزق من الأعمال التي يفضل البعض القيام بها خلال يومه، وذلك من أجل أن يبسط الله عز وجل لهم الخير، ويسهل لهم رزقهم، ويعتبر الدعاء في حد ذاته عبادة عظيمة لذلك يتجه لها كثر من الناس من أجل رجاء الله سبحانه وتعالى بأن يحصلوا على ما يبتغون، ويرصد الوطن في السطور التالية بعض الأدعية التي تعد دعاء لـ تسهيل الرزق والمال.

دعاء تسهيل الرزق والمال

وقالت دار الإفتاء المصرية في منشور عبر صفحتها الشخصية، إن الدعاء من أفضل العبادات التي يقوم بها المسلم حتى تقربه من الله عز وجل، ودعاء تسهيل الرزق والمال لم يرد له صيغة محددة في السنة النبوية، ولكن يمكن للمسلم أن يردد بعض الأدعية من أجل تسهيل رزقه منها:

-اللهم ارزقني رزقًا لا تجعل لأحدٍ فيه منّة عليّ، ولا في الآخرة عليه تبعة، برحمتك يا أرحم الراحمين.

- يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعّالاً لما تريد، أسالك بعزّك الذي لا يُرام، وملكك الذي لا يُضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني ما أهمّني من أمر الدّنيا والآخرة.

- اللهم ارزقني العمل الحلال والرزق الحلال والسعادة الأبدية.

- اللهم ارزقنا التوفيق، وزدنا علمًا وعملًا صالحًا.

- اللهم اغمرني في خيرك الواسع.

- اللهم أعطنا من الدنيا ما تقينا به فِتنتها وتغنينا به عن أهلها ويكون بلاغًا لنا إلى ما هو خير منها، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك أنت العليُّ العظيم.

- اللهم املأ قلوبنا بحمدك، واكتب في قلوبنا لك ودًّا، وأمدَّنا من فضلك في الرزق مدًّا، ولا تسلِّط علينا من أهل السوء أحدًا يا رب العالمين.

- اللهمَّ أعطنا خير ما تعطي السائلين، واجمع لنا صلاح الدنيا والدين، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين.

دعاء الرزق

ومن الأدعية التي يمكن الاستعانة بها في دعاء تسهيل الرزق والمال ووردت عن السلف الصالح:

- اللّهم إن كان رزقي في السّماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه، وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلًا فكثّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه.

- اللهم رب السموات السبع، ورب العرش العظيم، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.

- اللهم صل علي سيدنا محمد، وعلى آل محمد، يا ذا الجلال والإكرام، يا قاضي الحاجات، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت الملك الحق المبين.

- اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك، يا الله، يارب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا، برحمتك يا أرحم الراحمين.