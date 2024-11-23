«التضامن»: مواعيد الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة تحددها وزارة الصحة

ردت وزارة التضامن الاجتماعي، على استفسارات المواطنين بشأن تحديد مواعيد الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة، موضحة أن الكشف الطبي وتحديد موعده يعود إلى وزارة الصحة، مؤكدة أن الوزارة حريصة على التنسيق الكامل مع الوزارة في هذا الشأن لتسهيل إجراءات الحصول على الكارت.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه يتم التنسيق الكامل مع جميع مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية، لمتابعة سير الإجراءات الخاصة باستخراج الكارت وتسهيل آليات التظلمات عليها.

خطوات الحصول على الكارت

- الدخول على رابط الخدمة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

- تسجيل الطلب والتأكد من تسجيل البيانات بدقة

- بعد ملء البيانات الشخصية يجب ملء استمارة البيانات الأساسية

- بعد التسجيل سيظهر رقم الطلب الخاص بالمواطن ويجب الاحتفاظ به

- الاستعلام عن الطلب من خلال أيقونة الاستعلام عن الطلبات

- في حالة قبول الطلب يتم حجز موعد من خلال أيقونة الحجز والتوجه لمكتب التأهيل في الموعد المحدد

- بناءً على ما سبق يتم تحديد درجة ونوع الإعاقة ومدى استحقاق الحصول.