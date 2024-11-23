5 فوائد لا تعرفها عن الذرة الأحمر.. علاجات طبيعية مختلفة

الذرة معروفة بلونها الأصفر الزاهي، إلا أن هناك نوعا من الذرة يعرف بلونه الأحمر، الذي له الكثير من الفوائد المخلتفة، التي يجهلها البعض، وتنعكس بشكل إيجابي على صحة الجسم، وخاصة القلب والدورة الدموية ويعمل على دعمه ونشاطه، والتي قدمها موقع «health shots» ويمكن معرفتها في التقرير التالي..

التخلص من الالتهابات

تساعد الذرة الحمراء في علاج الالتهابات ومحاربة السمنة، وذلك راجع إلى احتوائها على الكثير من المركبات، التي تجعلها خيارًا مثاليًا للحفاظ على صحة الجسم، ولعل أبرز هذه المركبات هي:

حمض الكافيك (Caffeic acid)

حمض الفانيليك(Vanillic acid)

اللوتولين (Luteolin)

كيرستين (Quercetin) وغيرها من المواد.

وقد ربطت العديد من الأدلة بين هذه المركبات وانخفاض خطر الإصابة بالالتهابات المختلفة.

دعم صحة القلب

هناك الكثير من الخصائص للذرة الحمراء، فاحتوائها على مضادات الالتهاب والاكسدة، تساعدها على تعزيز صحة القلب ووظائفه المختلفة، وذلك عبر تقليل مشكلة الإجهاد التأكسدي والدهون التي من الممكن أن تتراكم في الشرايين، والتي قد تؤدي إلى تصلبها وقد تسبب النوبات القلبية في الكثير من الأحيان.

تحسين طبيعة عمل الدورة الدموية

من جانب آخر، تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الذرة الأحمر، إلى تحسين طبيعة عمل الدورة الدموية، إذ تعمل على تثبيت الشعيرات الدموية الحساسة، ومن ثم حمايتها ومنع عملية تخثر الدم التي تسبب الكثير من المشاكل الصحية، ليعتبر الذرة خيارًا مثاليًا للحفاظ على صحة الجسم.

ومن جانبها، أوضحت الدكتور لمياء لطفي، أستاذ التغذية، بكلية التربية النوعية، بجامعة كفر الشيخ خلال حديثها لـ«الوطن»، أن من فوائد الذرة السكري أنه يساعد على تعزيز صحة القلب، بالإضافة إلى الحفاظ من الإصابة بالنوبة القلبية المفاجئة وغيرها من الفوائد الأخرى.