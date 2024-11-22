الهلال الأحمر المصري يوقع مشروع منحة المساعدات اليابانية للمشروعات الأهلية

أعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري توقيع مشروع منحة المساعدات اليابانية للمشروعات الأهلية الأساسية وأمن الإنسان «KUSANONE».

جاء ذلك بحضور كل من إيواى سفير اليابان بالقاهرة، والدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق وعضو مجلس إدارة المركز العام للهلال الأحمر المصري والدكتور أيمن السعيد، رئيس مجلس إدارة فرع الغربية وعضو مجلس إدارة المركز العام للهلال الأحمر المصري، والدكتورة آمال إمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، وأعضاء بعثة سفارة اليابان بالقاهرة.

نقل الإمدادات الطبية والإغاثية

وأوضح وفق منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن المشروع يهدف إلى تعزيز قدرات أسطول النقل الخاص بالجمعية من خلال شاحنات نقل جديدة، وذلك لتعزيز قدرتها على نقل الإمدادات الطبية والإغاثية.

وأعرب سفير اليابان بالقاهرة عن احترام والتقدير العميق من اليابان تجاه جمعية الهلال الأحمر المصري لما تقوم به من دورٍ حيوي ومهم في تقديم الدعم لغزة.

شهد اللقاء تعبير الهلال الأحمر المصري عن خالص تقديره للشعب الياباني على هذه المساهمة القيمة، والتي تأتي في وقتٍ حاسم لدعم أعمال الجمعية الإنسانية.