بريطاني يتسبب في خسارة صديقه 569 مليون جنيه إسترليني بالخطأ.. تخلص منها في القمامة

تقدم رجل بريطاني بدعوى قضائية ضد المجلس المحلي لبلدته، بعد أن ألقى ثروته التي تبلغ قيمتها حاليًا 569 مليون جنيه إسترليني، في سلة المهملات عام 2013 عن طريق الخطأ، وعاد الآن مرة أخرى ليبحث عن تلك الثروة الضخمة، وفقا لما ذكره موقع ديلي إكسبرس.

في عام 2013، كان الرجل البريطاني الذي يدعى جيمس هاولز يمتلك حسابا للبيتكوين، ولكنه لم يكن يحفظ كلمة السر الخاصة به، والتي كانت موجودة على «هارد» قديم، وقام صديقه بإلقاء الهارد في القمامة عن طريق الخطأ، والآن تبلغ قيمة العملات الموجودة على الحساب 569 مليون جنيه إسترليني.

ويقول «هاولز»، البالغ من العمر 39 عامًا، إنه اشترى 8000 عملة بيتكوين عندما كانت في بدايتها، وتم تخزين كلمة للوصول إلى العملات المشفرة على القرص الصلب لجهاز الكمبيوتر الخاص به، ويحاول الآن استعادة الهارد من خلال البحث في صناديق القمامة، بمساعدة المجلس المحلي للبلدة التي يعيش فيها، إذ يقتنع أن القرص الصلب كان مختبئًا في مكان ما بين أكوام القمامة، في مكب النفايات في بلدو نيوبورت بدولو ويلز البريطانية.

569 مليون جنيه إسترليني مدفونة تحت القمامة

عندما فقد «هاولز» الهارد كانت قيمة العملات حوالي 4 ملايين جنيه إسترليني، ولكن بعد الارتفاع الكبير في قيمة البيتكوين، يعتقد أنها وصلت الآن إلى أكثر من 569 مليون جنيه إسترليني، وبحلول العام المقبل 2025، قد تصل قيمة العملات المعدنية إلى مليار جنيه إسترليني.

مجلس البلدة يرفض البحث عن القرص الصلب

وتقدم هاولز بطلب إلى مجلس نيوبورت في عدد من المناسبات، للحصول على إذن للوصول إلى مكب النفايات، لكن طلبه تم رفضه، لأن الذي ألقي فيه القرص الصلي، يحتوي على أكثر من 1.4 مليون طن من النفايات.

وفي الشهر الماضي، أعلن هاولز أنه سيقاضي المجلس، مطالبا بتعويض قدره 495.314.800 جنيه إسترليني، زاعمًا أن السلطات المحلية تمنع عنه ممتلكاته.