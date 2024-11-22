جمعية المطورين العقاريين تشارك في ملتقى رجال الأعمال المغربي المصري

تستضيف القاهرة يوم 23 نوفمبر 2024 فعاليات ملتقى رجال الأعمال المغربي المصري تحت شعار نحو شراكة عربية وإفريقية.

ينظم الملتقى مؤسسة أبناء المغرب بالتعاون مع منظومة عمال مصر الاقتصادية وشركائها الاستراتيجيين، وبرعاية وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة

يهدف الملتقى إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة بين مصر وأشقائها من الدول العربية والإفريقية، والانفتاح على شراكات تعاون وبناء، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

وسيشهد الملتقى حضورًا رفيع المستوى من كبار الشخصيات الاقتصادية ورجال الأعمال من كلا البلدين، إلى جانب مشاركة واسعة من المؤسسات التجارية والصناعية المصرية والمغربية.

فرصة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والمغرب

يأتي الملتقى أيضًا في إطار الاحتفال باليوبيل الفضي للملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، بمناسبة مرور 25 عامًا على حكمه.

وستتخلل الفعاليات عروض فنية وثائقية تسلط الضوء على الإنجازات التي تحققت خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات شراكة وتعاون بين المؤسسات المشاركة من الجانبين.

ويعد هذا الملتقى فرصة حقيقية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والمغرب، وفتح آفاق جديدة للتعاون العربي الإفريقي المشترك، بما يحقق التكامل الاقتصادي ويدعم فرص الاستثمار المتبادل بين الدولتين الشقيقتين.