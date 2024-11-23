العلماء يكتشفون أكبر دليل للحياة في المريخ.. كيف عثروا على الماء؟

اكتشف باحثون في أستراليا أقدم دليل مباشر، على وجود الماء الساخن على كوكب المريخ، في إشارة إلى احتمالية الحياة عليه يومًا ما، بعد قيامهم بتحليل قطعة معدن يسمى «زركون»، عمرها 4.45 مليار سنة، وفقا لموقع ديلي ستار.

ووجد الفريق البحثي التابع لجامعة كيرتن، أن هناك بصمات تدل على وجود سوائل غنية بالمياه.

الدكتور آرون كافوسي، أحد المشاركين في الدراسة من جامعة كيرتن لعلوم الأرض والكواكب، قال إن الاكتشاف فتح آفاقًا جديدة لفهم الأنظمة الحرارية المائية القديمة على كوكب المريخ وقابليته للحياة، موضحًا أن الباحثين استخدموا الكيمياء الجيولوجية، للكشف عن أدلة على وجود الماء الساخن على المريخ منذ مليارات السنين.

الماء كان على المريخ منذ 4.1 مليار سنة

وأضاف «كافوسي» أن الأنظمة الحرارية المائية كانت ضرورية لتطور الحياة على الأرض، وتشير نتائجهم إلى أن المريخ كان يحتوي أيضًا على الماء، وهو عنصر أساسي للبيئات الصالحة للسكن، موضحًا إن الدراسة أظهرت أنه على الرغم من أن قشرة المريخ تعرضت لتأثيرات نيزكية ضخمة، تسببت في حدوث اضطرابات كبيرة في السطح، فإن الماء كان موجودًا قبل حوالي 4.1 مليار سنة.

أهمية الدراسة في فهم طبيعة الحياة على المريخ

وأكد «كافوسي» أن هذه الدراسة الجديدة تأخذنا خطوة أخرى إلى الأمام في فهم كوكب المريخ منذ ملايين السنين، من خلال تحديد علامات واضحة على وجود سوائل غنية بالمياه منذ تشكل الحبيبات، ما يوفر علامات جيوكيميائية للمياه في أقدم قشرة مريخية معروفة.