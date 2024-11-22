عاجل.. سبب وفاة والدة الفنانة مي عز الدين

رحلت عن عالمنا والدة الفنانة مي عز الدين، بعد صراع طويل مع المرض، خلال الأشهر الماضية، إذ أعلنت الفنانة منذ أسبوعين، عن تعرض والدتها لأزمة صحية صعبة، وناشدت الجمهور عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل، بالدعاء لوالدتها.

وخلال الساعات الماضية، كانت والدة مي عز الدين، تجري عدة فحوصات تحاليل طبية، كما أنها كانت تخضع لجلسات الغسيل الكلوي بعد إصابتها بمشكلات في الكلى منذ عدة أشهر، قبل أن تسوء حالتها وترحل في نبأ محزن.

مي عز الدين تطلب الدعاء لوالدتها

وكانت مي عز الدين كتبت مؤخراً منشوراً يقول: «أرجو الدعاء لوالدتي»، ما جعل عدد من الفنانين يتضامنون معها، مثل تامر حسني الذي حرص على الدعاء لها قائلاً: «نسألكم الدعاء لوالدة مي عز الدين، فهي بأمسّ الحاجة لدعائنا».

ونشرت الفنانة زينة، صورة للفنانة مي عز الدين رفقة والدتها، عبر خاصية ستوري في حسابها على انستجرام، معلقة: «يارب بحق قدرتك وكرمك اشفي مها وقومها بالسلامة ويطمن قلبك يا مي».

مي عز الدين تعلن مرض والدتها

وخلال تصريحات تليفزيونية، أعلنت الفنانة مى عز الدين عن تعرض والدتها لوعكة صحية شديدة، قائلة: «والدتي المرض اشتد عليها خلال الفترة الماضية، وهي بدأت غسيل كلى مبدئيا».