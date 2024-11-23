حالة الطقس اليوم السبت.. أمطار ليلا وظاهرة تؤثر على الطرق

تتأثر بعض المناطق في المحافظات اليوم بظاهرة الشبورة المائية على الطرق الرئيسية والفرعية لمدة 4 ساعات، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة ليلًا، كما يسود طقس مائل إلى البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر، مع طقس معتدل الحرارة نهارًا على جميع الأنحاء، حسبما أوردت الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

تفاصيل حالة الطقس اليوم

وأوضحت «الأرصاد» في بيان، أنّ حالة الطقس اليوم تشهد سطوعًا لأشعة الشمس في «القاهرة والوجه البحري، جنوب سيناء، البحر الأحمر، شمال الصعيد، جنوب الصعيد»، كما يسود طقس غائم جزئيا في محافظات السواحل الشمالية الغربية والشرقية

تشهد السواحل الشمالية الغربية، مثل «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، وكفر الشيخ»، فرصًا لسقوط أمطار خفيفة ليلًا، مع نشاط للرياح في جنوب سيناء، البحر الأحمر، وشمال الصعيد، حيث سجلت سرعتها 32 كيلومترًا في الساعة، بحسب «الأرصاد».

شبورة في المحافظات

وووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، فإن ظاهرة الشبورة المائية تؤثر على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية، والتي تربط بين القاهرة ومحافظات الوجه البحري، وذلك بداية من الساعة 4 فجرًا حتى 8 صباحًا.

حالة الأمواج في البحر المتوسط

وكشفت «الأرصاد» أنّ حالة الأمواج في البحر الأحمر تكون معتدلة يتراوح ارتفاعها من متر ونصف إلى مترين، وفي البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة يتراوح ارتفاع الأمواج من متر ونصف إلى مترين ونصف.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وذكر بيان هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة في المحافظات وجاءت كالآتي:

السواحل الشمالية الغربية العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة.

جنوب سيناء والبحر الأحمر العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 30 درجة والصغرى 15 درجة.

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة.

السواحل الشمالية الغربية العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة.

شمال الصعيد العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة.