3 أبراج تعشق الرفاهية وتتفادى المسؤولية بطريقة ذكية.. «هيشيلوك شغلهم»

يحب البعض الحياة المليئة بالرفاهية والراحة، ويتهربون من تحمل المسؤوليات اليومية، معتمدين أحيانًا على الآخرين لإنجاز مهامهم، ووفقًا لموقع «YourTango»، هناك ثلاثة أبراج تبرز بهذا السلوك، وهي:

برج القوس

مواليد برج القوس يعشقون الحرية والرفاهية، ولا يفضلون الانشغال بالأعباء اليومية. يتمتعون بذكاء يجعلهم يقنعون الآخرين بالقيام بالمهام نيابة عنهم، ليحظوا بمزيد من الوقت للاستمتاع بالحياة، والعمل بالنسبة لهم مصدر ضغط، لذا يبتكرون دومًا طرقًا للهروب منه.

برج الجدي

على الرغم من تنظيم مواليد برج الجدي ومهاراتهم العالية، فإنهم أذكياء في توزيع المسؤوليات، ويعتمدون على الآخرين لإنجاز المهام التي يعتبرونها مرهقة، مستغلين صورتهم كأشخاص أكفاء، هذا الأسلوب يجعلهم ينجحون في التخلص من الأعباء دون أن يلاحظ أحد.

برج الأسد

أصحاب برج الأسد لديهم حس عالي من الرفاهية، يسعون إلى إنجاز مهامهم على أكمل وجه، إلا أنهم في الوقت ذاته يخططون إلى الرفاهية، التي تتمثل بالنسبة لهم في الاستماع إلى فيلم أو عرض مسرحي أو قضاء وقت مع الأصدقاء فهذا يسعدهم كثيرًا، إلا أنهم في بعض الأحيان يميلون إلى الاعتماد على زملائهم إذ تطلب الأمر ذلك، للعمل على إنجاز مهامهم في أسرع وقت ممكن، ليتفرغوا إلى نشاطهم الخاص.