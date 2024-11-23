رحل عن عالمنا منذ قليل.. سبب وفاة الملحن محمد رحيم

رحل عن عالمنا منذ قليل الملحن محمد رحيم بعد أزمات صحية متتالية، حسبما أعلن الفنان تامر حسني عبر حسابه الشخصي بموقع «فيسبوك».

سبب وفاة محمد رحيم

تعرض الملحن محمد رحيم مؤخرًا لذبحة صدرية دخل على إثرها المستشفى لتركيب دعامات وإجراء قسطرة في القلب.

وبعد إجراء العملية، خرج من المستشفى وطمأن جمهوره عبر حسابه بموقع «فيسبوك»، قائلاً: «بطمنكم عليه والحمد لله، أجريت عملية بسيطة (قسطرة)، وبقيت زي الفل، وربنا شفاني وعدت على خير، الحمد لله، ربنا ما يحرمني منكم أبدًا.. وكل الناس تطمئن، الحمد لله»، إلا أنه تعرض لأزمة صحية جديدة في الساعات الماضية، ليفارق الحياة تاركًا وراءه إرثًا فنيًا كبيرًا.

وفاة الملحن محمد رحيم

أعلن الفنان تامر حسني عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، وفاة الملحن محمد رحيم.

وكتب تامر حسني: «سبحان من له الدوام، أخي وصديقي الملحن الكبير محمد رحيم في ذمة الله. نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة، نسألكم الدعاء له بالرحمة والفاتحة».

أعمال الملحن محمد رحيم

يذكر أن محمد رحيم تعاون مع العديد من الفنانين البارزين، أبرزهم نوال الزغبي، عمرو دياب، أنغام، أصالة نصري، محمد حماقي، آمال ماهر، إليسا، حسين الجسمي، هشام عباس، خالد عجاج، خالد سليم، محمد محي، سميرة سعيد، شيرين عبد الوهاب، وردة الجزائرية وغيرهم.