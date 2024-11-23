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مي إيهاب تناقش تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية في «إيه المشكلة»

كتب:

محمد مجدي
05:05 ص | السبت 23 نوفمبر 2024
الإعلامية مي إيهاب

الإعلامية مي إيهاب

استضافت الإعلامية مي إيهاب الدكتور عبد الرحمن ترك استشاري الصحه النفسية في برنامجها «إيه المشكلة؟». 

وناقش الدكتور عبد الرحمن ترك المتغيرات التى طرأت على الصحة النفسية في ظل وجود التأثيرات السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي.

كما أوضح ترك أن مقارنة حياة الإنسان بحياة غيره على وسائل التواصل الاجتماعي تؤدي للإصابته بالاكتئاب وعدم الرضا.

وأكد على ضرورة مكافحة التنمر لما له من تأثيرات سلبية كبيرة على صحة الإنسان، وأنها مسئولية مشتركة بين الأهل والمدرسة والإعلام والأطباء النفسيين.

كما تطرقت المذيعة مي إيهاب للنقاش حول كتاب "العلوم النفسية في العصر الرقمي" بصياغة الدكتور عبد الرحمن ترك الذي يناقش كل ما يهم ويؤثر على الصحة النفسية للإنسان.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.